Татарстанцы могут выбрать парки и дворы для благоустройства в 2025 году

Сегодня в Татарстане открылось голосование за общественные пространства, которые могут появиться в 2025 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Институт развития городов РТ.

До 30 апреля татарстанцы старше 14 лет смогут отдать свой голос за будущее парков, скверов, дворов, набережных и других локаций республики. Сделать выбор можно на сайте gorodsreda.tatar.ru либо на портале https://uslugi.tatarstan.ru/ или в приложении «Услуги РТ».

Голосование разбито на несколько частей:

— за приоритетные парки, набережные и скверы для благоустройства в следующем году;

— топ-200 дворов, которые ожидает обновление по программе «Наш двор»;

— поделиться мнением об уже благоустроенных площадкам, назвать пункты, которые понравились или не понравились в них после участия в программе.

В Институте развития городов напомнили о результатах, достигнутых за девять лет работы программы развития общественных пространств: через нее прошли 398 площадок в районах Татарстана. С 2020 года программа «Наш двор» изменила облик 4339 территорий.

«Голосование — это крутая возможность выбрать парк или двор, которые вы бы хотели видеть в своем районе. В прошлом году в голосовании приняло участие 363 тысячи жителей», — говорится в сообщении.