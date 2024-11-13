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Татарстанцы могут выбрать основные направления работы Минобрнауки в 2025 году
Жители Татарстана могут выбрать цели и задачи для Министерства образования и науки РТ, по которым ведомство будет работать в следующем году. Опрос продлится до 7 декабря.
«Приоритеты, набравшие наибольшее количество голосов, в декабре вместе с гражданами обсудят на заседании общественного совета при министерстве. Будут определены от пяти до семи приоритетных целей Минобрнауки на 2025 год», — говорится в сообщении ведомства.
Для голосования предложено несколько публичных целей и задач. Они связаны с увеличением доли выпускников психолого-педагогических классов, численности научных волонтеров, количества маршрутов научно-популярного туризма, числа участников чемпионатного движения «Абилимпикс» и так далее. Можно также предложить свой вариант.
Голосование проходит на портале госуслуг РТ. Проголосовать также можно в мобильном приложении «Услуги РТ».
Проект по публичному формированию целей и задач министерств запустили в Татарстане в 2018 году. Он направлен на определение наиболее важных направлений работы органов власти на следующий год с учетом программных документов и с привлечением общественности.
Ежегодно группы экспертов, определенные Общественной палатой РТ, формируют предложения по публичным целям и задачам шести министерств. Затем они выносятся на онлайн-голосование.
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