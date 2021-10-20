Татарстанцы могут выбрать лучшие бренды продуктов питания на конкурсе «Вкусы России»

Открылось народное голосование за лучший бренд продуктов питания. Татарстан на втором национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России» представляют 17 производителей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Среди татарстанских участников есть как старинные блюда, история которых насчитывает несколько веков, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последнее десятилетие. В номинации “Выбор народа” от нашей республики участвуют такие бренды как татарский мед, чак-чак казанский и татарский чай», – отметили в министерстве.

Народное голосование продлится до 7 ноября. В этом году продовольственные бренды представляют 84 региона России.

Каждый житель может отдать свой голос на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых продукта. Тройка победителей в номинациях определится большинством голосов.

Как пояснил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, главная задача конкурса – рассказать людям о продуктах и их истории, познакомить с небольшими хозяйствами, которые производят необычную и качественную продукцию, помочь фермерам в ее продвижении и сбыте.

Благодаря «Вкусам России» производители получают возможности по продвижению продукта, а также могут расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта.