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Татарстанцы могут узнать об актуальных тарифах на ЖКУ через телеграм-бот
Госкомитет Татарстана по тарифам напомнил жителям республики о своем телеграм-боте «Тарифы Татарстана», через который татарстанцы смогут ознакомиться с действующими ценами в онлайн-формате, без необходимости личного обращения в регулирующий орган.
«Информация в чат-боте будет регулярно обновляться по мере утверждения или корректировке действующих цен», — отметили в ведомстве.
В электронный помощник внедрен раздел «Тарифы для населения», где доступна информация о тарифах социальной и непромышленной сферы на коммунальные услуги. Также доступен раздел «Тарифы для иных потребителей».
Также для удобства пользователя введен поиск по ключевым словам.
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