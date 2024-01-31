Татарстанцы могут узнать об актуальных тарифах на ЖКУ через телеграм-бот

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

Госкомитет Татарстана по тарифам напомнил жителям республики о своем телеграм-боте «Тарифы Татарстана», через который татарстанцы смогут ознакомиться с действующими ценами в онлайн-формате, без необходимости личного обращения в регулирующий орган.

«Информация в чат-боте будет регулярно обновляться по мере утверждения или корректировке действующих цен», — отметили в ведомстве.

В электронный помощник внедрен раздел «Тарифы для населения», где доступна информация о тарифах социальной и непромышленной сферы на коммунальные услуги. Также доступен раздел «Тарифы для иных потребителей».

Также для удобства пользователя введен поиск по ключевым словам.