Татарстанцы могут стать участниками онлайн-форума «Крепкая семья: Всё беременным!»

Жители Татарстана могут присоединиться к Общероссийскому форуму «Крепкая семья: Всё беременным!». Мероприятие пройдет в Москве с 4 по 5 апреля, участники из регионов страны могут присоединиться к форуму в онлайн-режиме.

Форум состоится в формате смотра лучших практик по работе с беременными и пройдет под слоганом «Любовь под сердцем» на площадках ведущих вузов Москвы. На форуме будут презентованы действующие в стране практики поддержки беременных. По итогам мероприятия будет сформирован реестр лучших практик и инициатив, сообщают организаторы.

Задачи форума обозначены как продвижение мер поддержки беременных женщин, материнства и рождаемости в России, объединение усилий власти, некоммерческих организаций, бизнеса, традиционных конфессий в реализации лучших социальных практик в сфере поддержки беременных, повышение статуса беременной женщины, формирование и популяризация культуры бережного отношения и заботы всего общества по отношению к женщине в период беременности.

Участниками форума станут специалисты, работающие с беременными, а также все интересующиеся данной тематикой: представители федеральных и региональных органов власти; специалисты, реализующие меры поддержки беременных; врачи, акушеры-гинекологи, специалисты родовспоможения; социальные структуры, занимающиеся поддержкой материнства, беременности; научно-экспертное сообщество и т.д.

Более полная информация о форуме представлена на его официальном сайте.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.