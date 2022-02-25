Татарстанцы могут стать участниками нового сезона шоу «Ты супер!»

Открылся кастинг нового сезона телепроекта «Ты супер!». Подать заявку для участия могут дети и подростки в возрасте от семи до 18 лет, которые проживают в детдомах, приемных и опекунских семьях, в школах-интернатах.

«Участников проекта выберут во время удаленного кастинга, — сообщают организаторы. — В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих берут на себя организаторы».

Заявки принимаются до 15 мая, подробнее о том, как принять участие в конкурсе, можно прочитать по ссылке.

Также заявки можно отправить на электронную почту vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru.

Кандидат на участие в шоу должен представить анкету с представлением и видео с исполнением любимой песни. Помимо этого, стоит прикрепить ролик с другим выступлением ребенка.