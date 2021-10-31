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Культура
31 октября 2021  07:32

Татарстанцы могут стать участниками музыкальной лаборатории Tat Cult Lab

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Жители Татарстана могут подать заявки для участия в проекте Tat Cult Lab/ Музыка-2021. Мероприятие пройдет в Нацбиблиотеке РТ с 13 ноября по 11 декабря, сообщается в Instagram библиотеки.

Заявки принимаются до 12.00 5 ноября. Участниками лаборатории станут музыканты, поэты, композиторы, саундпродюсеры и сонграйтеры, которые при поддержке экспертов создадут, запишут и исполнят новые песни на татарском языке.

В рамках проекта участники будут работать в студии звукозаписи, проводить репетиции на сцене и работать с кураторами. Кроме того, их вниманию предложат различные лекции от экспертов музыкальной индустрии.

Завершит мероприятие отчетный шоукейс, а уже в середине декабря в онлайн появится сборник работ участников.

#татарские песни #музыкальная лаборатория
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