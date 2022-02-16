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Общество
16 февраля 2022  09:00

Татарстанцы могут стать участниками форума руководителей «Открытая культура»

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22–24 апреля в Москве состоится форум «Открытая культура». Руководители и специалисты в сфере культуры смогут побороться за бесплатное участие в форуме, заявившись на конкурс фонда «Четверг». Об этом сообщает директор организации Дарья Дмитриева.

Она уточнила, что помимо бесплатного участия победителям конкурса оплатят проживание и питание в Москве.

«Темы форума: вовлечение аудитории, тренды в сфере культуры, инклюзия, цифровой мир, культурное волонтерство, перспективы развития культурной сферы и другие», — говорится в сообщении.

Узнать о конкурсе и присоединиться к нему можно по ссылке

Форум «Открытая культура» организуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и объединит профессионалов данной сферы, которые хотят обмениваться опытом и профессионально развиваться в выбранном деле.

Президентский фонд культурных инициатив был создан в 2021 году по указу Президента России Владимира Путина.

#форум #конкурс
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