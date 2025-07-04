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Общество 4 июля 2025 19:23

Татарстанцы могут сообщить о проблемах в своих населенных пунктах через онлайн-платформы

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Жители Татарстана могут сообщать о проблемах в своих населенных пунктах и предлагать инициативы по улучшению городской среды через цифровые платформы обратной связи.

В Татарстане это можно сделать через Платформу обратной связи «Госуслуги Решаем вместе» внутри портала Государственных услуг РФ. На карте необходимо отметить место проблемы, дать небольшое пояснение, прикрепить подтверждающие фото и видеоматериалы и затем следить за ходом ее решения. Сервис создан в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

Платформа дает возможность участвовать в прямых эфирах с органами власти, принимать участие в опросах и высказывать мнение по актуальным вопросам.

Также татарстанцы могут зарегистрировать свое обращение в системе «Народный контроль». Проект запущен в 2012 году, он позволяет гражданам сообщать о недостатках в городской инфраструктуре, качестве обслуживания и других проблемах. Для того, чтобы оставить обращение, нужно также создать заявку, описать характер и место имеющейся проблемы, приложить фото и отправить.

Важность работы с обращениями граждан отметил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов:

«Крайне важно поддерживать постоянную обратную связь с населением, оперативно и качественно реагировать на все запросы. Нужно задействовать все возможные каналы коммуникации, включая социальные сети, а также системы "Народный контроль, "Инцидент-менеджмент", "Платформу обратной связи"», – подчеркнул он.

#народный контроль #госуслуги #нацпроекты #национальные проекты
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