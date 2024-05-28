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Татарстанцы могут сообщить о проблемах приема в детсады и школы на горячую линию
Жители Татарстана могут обратиться на горячую линию с вопросами о приеме в дошкольные образовательные организации, школы (1 и 10 классы), средние специальные учебные заведения, высшие образовательные учреждения.
Горячая линия будет работать завтра, 29 мая, с 10.00 до 14.00, сообщили в аппарате омбудсмена РТ. На звонки ответят Уполномоченный по правам человека в РТ, представители объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие», прокуратуры республики, Министерства образования и науки РТ, Минмолодежи РТ, Управления образования Казани.
Номер телефона горячей линии +7(843)236-00-71, для сообщений в мессенджер WhatsApp +7(960)049-68-14.
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