Татарстанцы могут сообщить о проблемах приема в детсады и школы на горячую линию

Жители Татарстана могут обратиться на горячую линию с вопросами о приеме в дошкольные образовательные организации, школы (1 и 10 классы), средние специальные учебные заведения, высшие образовательные учреждения.

Горячая линия будет работать завтра, 29 мая, с 10.00 до 14.00, сообщили в аппарате омбудсмена РТ. На звонки ответят Уполномоченный по правам человека в РТ, представители объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие», прокуратуры республики, Министерства образования и науки РТ, Минмолодежи РТ, Управления образования Казани.

Номер телефона горячей линии +7(843)236-00-71, для сообщений в мессенджер WhatsApp +7(960)049-68-14.