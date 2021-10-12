Татарстанцы могут сообщить о нарушениях в работе автошкол на горячую линию

В Департаменте надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ возобновили работу горячей линии по вопросам, связанным с деятельностью автошкол Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Все, кто сталкивался с нарушениями, злоупотреблениями в работе автошкол, могут сообщить по телефону горячей линии. Анонимность гарантируем», — говорится в сообщении.

Среди возможных нарушений министерство выделило занижение часов практических занятий, некачественное обучение теории или практике, непедагогическое поведение преподавателей.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют сообщить, если обучение проходило в одной автошколе, а сертификат о его прохождении получен в другой.

Татарстанцы также могут написать сообщение в официальные группы в соцсетях «ВКонтакте» (vk.com/obrnadzor_tatarstan) и Instagram (instagram.com/obrnadzor_tatarstan/), а также на электронный адрес: Landysh.Ahmetova@tatar.ru. Телефон горячей линии: 8-987-411-64-63.