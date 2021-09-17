Татарстанцы могут следить за ходом выборов в мобильном приложении

Ассоциация независимого общественного мониторинга разработала к выборам специальное мобильное приложение НОМ (Независимый общественный мониторинг), в котором ежеминутно публикуется вся оперативная информация. Об этом в Едином информационном центре в Казани сообщил председатель исполнительного комитета татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«Есть достаточно большое количество мобильных приложений, которые направлены на то, чтобы взаимодействовать с наблюдателями и мониторить ход кампании. Ассоциация независимого общественного мониторинга имеет мобильное приложение НОМ-24 (Независимый общественный мониторинг), где каждую минуту публикуется информация. Любой человек может зайти на этот портал, посмотреть и проверить информацию. Благодаря мобильному приложению наблюдатели могут проверить свои знания избирательного законодательства и ответить примерно на 30 вопросов», — объяснил он.

При помощи мобильных устройств общественные наблюдатели отправляют в приложение актуальную информацию о выборах: фото- и видеоматериалы, комментарии. Информация размещается в открытом доступе. Любой желающий может скачать приложение, зарегистрироваться в нем и наблюдать за происходящим на избирательных участках в режиме реального времени. Стоит также отметить, что каждая политическая партия разработала свое мобильное приложение.

На избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.