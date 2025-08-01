Татарстанцы могут сделать предзаказ смартфонов серии HUAWEI Pura 80 в МТС

Фото предоставила пресс-служба МТС

МТС, цифровая экосистема, объявляет о начале предзаказа на новые модели смартфонов серии HUAWEI Pura 80. Старшая модель HUAWEI Pura 80 Ultra получила первый в отрасли модуль с двумя телеобъективами со сверхбольшим сенсором.

В период предзаказа с 01 по 08 августа при покупке смартфонов HUAWEI HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro покупатели получат в подарок HUAWEI WATCH GT 5 Pro и сервисные привилегии, которые включают в себя 1 год HUAWEI Care+ бесплатно.

Старшая модель HUAWEI Pura 80 Ultra представлена в сверкающем золотом и черном оттенках. Версия HUAWEI Pura 80 Pro — в глянцевом красном, глянцевом белом и классическом черном.

Стоимость новинок в МТС:

HUAWEI Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) — 139 999 рублей;

HUAWEI Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 89 999 рублей.

На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

«Доля флагманских смартфонов китайских брендов увеличилась на треть за последние полгода. В число лидеров продаж традиционно входит серия Pura, поэтому уверены, что новинка уже по итогам первых месяцев с момента появления сможет занять высокую долю», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Смартфоны получили емкую батарею 5170 мА*ч, а также поддержку проводной зарядки HUAWEI SuperCharge 100 Вт и беспроводной зарядки 80 Вт. Смартфоны отличаются высокой прочностью благодаря износостойкому стеклу Kunlun Glass 2-го поколения. Данный материал в 16 раз устойчивее к появлению царапин и в 25 раз — к повреждениям при падении.

Обе модели смартфонов получили модуль для ультрареалистичной съемки. Он обеспечивает точную цветопередачу, позволяя снимать яркие и удивительно четкие кадры.

Модели также получили обновленный ночной режим съемки. Усовершенствованные фильтры и стили HUAWEI XMAGE наряду с инновационными технологиями фотосъемки, самым крупным в отрасли сенсором телеобъектива и передовыми алгоритмами позволяют создавать кристально четкие изображения даже при сильном увеличении и слабом освещении. HUAWEI серии Pura 80, первый смартфон, в который интегрирован быстрый поиск по изображению. Он позволяет с помощью нейросетей распознавать объекты на экране и искать их в интернете.

В обеих моделях реализована умная кнопка управления, которая предоставляет мгновенный доступ к выбранным пользователем функциям, включая AI-ассистент Алису по умолчанию.

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