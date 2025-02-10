Татарстанцы могут сдать в утилизацию электроприборы и электронику

В Татарстане в рамках программы «Школы утилизации: электроника» пройдет сбор и вывоз отходов электронного и электрического оборудования. Об этом сообщает Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

С 13 по 14 февраля старую технику будут принимать в Бугульминском, Лениногорском, Черемшанском и Бавлинском районах. 27 и 28 февраля в Казани, Атнинском, Арском, Балтасинском и Сабинском районах.

На утилизацию будут принимать компьютерную, офисную и бытовую технику, электроинструменты, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, картриджи и многое другое.

Принять участие в экопрограмме могут школы, детские сады, бюджетные учреждения и органы власти. Для этого нужно пройти регистрацию и оставить заявку на официальном сайте. Подробный график проведения программы в Татарстане опубликован на сайте Министерства экологии и природных ресурсов во вкладке «Полезная информация».

Напомним, программа утилизации старого электрооборудования реализуется в Татарстане в рамках Соглашения, подписанного между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Фондом рационального природопользования. Программа предоставляет возможность жителям экологично и удобно передавать на переработку отслужившую свой срок технику, а также способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие» в части экологического воспитания и развития бережного отношения населения к окружающей среде.