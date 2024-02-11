Татарстанцы могут самостоятельно проверить свой земельный участок на специальном сервисе

Жители Татарстана могут проверить свой земельный участок на специальном сервисе, запущенном Росреестром республики на своем сайте.

«Новый сервис – это дополнительная возможность для правообладателей земельных участков и землепользователей самостоятельно оценить свой участок на предмет соблюдения земельного законодательства. В случае выявления нарушения рекомендуем не ждать, когда к вам придут с проверкой наши государственные земельные инспекторы, а предпринять меры для его устранения. При возникновении вопросов можно обратиться за консультацией в наше ведомство», – рассказал замруководителя Росреестра Татарстана Линар Гатин.

Сервис для самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований земельного законодательства предназначен для правообладателей земельных участков и землепользователей и доступен как авторизовавшимся в личном кабинете официального сайта Росреестра, так и не авторизовавшимся.

Для самопроверки нужно ввести адрес или кадастровый номер участка, а также ответить на ряд вопросов. Например, используется ли земельный участок, предназначен ли он для жилищного или иного строительства, имеется ли на нем здание или сооружение и т.д.

На этапе «Получение результата и рекомендаций» сервис предоставляет пользователю информацию о возможном наличии либо отсутствии нарушений, а также могут быть представлены рекомендации в зависимости от ранее данных ответов, пояснили в ведомстве.

Сервис для самопроверки размещен на официальном сайте Росреестра РТ в разделе «Деятельность - Государственный надзор - Государственный земельный надзор» в подразделе «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований», а также в разделе «Мои объекты» в личном кабинете Росреестра. В вышеуказанном подразделе также размещены методические рекомендации по пользованию сервисом.