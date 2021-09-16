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Ру Тат
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16 сентября 2021  15:35
Лиля Шайхутдинова

Татарстанцы могут решить дальнейшую судьбу здания театра Камала

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Жители Татарстана могут предложить идею, как эффективнее использовать здание театра Камала после переезда театра на новую площадку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Следующим этапом [после переезда театра – прим. Т-и] станет адаптация нынешнего здания театра под последующее использование. Что там будет – неизвестно, есть только кое-какие мысли. Мы ждем от населения идей, как оставленное театром помещение будет использоваться в дальнейшем», — рассказала министр.

Заявку на идею можно подать на электронную почту министерства культуры РТ в свободной форме по адресу mkrt@tatar.ru.

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