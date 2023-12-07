Татарстанцы могут проверить знание права на юридическом диктанте

До 12 декабря по всей стране проходит правовой (юридический) диктант. Проверить свои знания можно в онлайн-режиме, сообщает татарстанское отделение Ассоциации юристов России.

Пройти тестирование могут все желающие в возрасте от 14 лет. На решение 40 вопросов им отводится один час. При желании можно пройти базовый либо усложненный, «профессиональный», уровень проверки.

Для удобства юрдиктант проводится на шести языках — помимо русского это китайский, английский, арабский, испанский и португальский. Кроме текстовых, в него включены видеовопросы, которые зададут известные юристы, государственные и общественные деятели.

Пройти тестирование можно на сайте юрдиктант.рф. После завершения работы участник сможет скачать сертификат о прохождении с персональным результатом. Правильные ответы и информационные материалы появятся на сайте после завершения акции, 13 декабря.