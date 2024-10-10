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Татарстанцы могут проверить компьютерную грамотность на «Цифровом диктанте»
С 10 октября по всей России стартовала акция «Цифровой диктант». Принять участие в ней могут все желающие, сообщается на сайте национальныепроекты.рф.
Приняв участие в ней, татарстанцы могут оценить свои навыки работы с компьютером, знание правил безопасности и культуры общения в Сети и финансовой киберграмотности.
Проверки проводятся до 28 октября в формате тестирования на сайте. Для объективности оценки задания разделены на четыре возрастных категории — от 10 до 13 лет, от 14 до 17, от 18 до 59, от 60 лет и старше. С 29 октября по 10 ноября будет организована работа над ошибками. Итоги акции объявят в середине ноября.
Кроме того, по итогам диктанта организаторы составят индекс цифровой грамотности россиян.
Акция проводится при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется в России в соответствии с указом Президента Владимира Путина.
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