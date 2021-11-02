Татарстанцы могут проголосовать за села, где появится высокоскоростной интернет

На портале Госуслуг России открыто голосование за населенные пункты, где в 2022 году должны появиться базовые станции высокоскоростного мобильного интернета LTE, по Татарстану будет выбран 61 такой населенный пункт, сообщил журналистам замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.

«В 2022 году начнется реализация федеральной программы по обеспечению мобильным интернетом малочисленных населенных пунктов России. Согласно ее условиям, в населенных пунктах с количеством проживающих от 100 до 500 человек, где отсутствует мобильный доступ в сеть интернет, будут устанавливаться базовые станции высокоскоростного мобильного интернета LTE», — сказал Яковлев.

Он отметил, что в Татарстане насчитывается 624 малочисленных населенных пункта. На установку в них станций высокоскоростного мобильного интернета необходимо ориентировочно 1,6 млрд рублей. Программа будет реализовываться равными долями до 2030 года, ее исполнителем является ПАО «Ростелеком».

Голосование проводится до 15 ноября 2021 года, его результаты и итоговый перечень населенных пунктов будут размещены на портале gosuslugi.ru 24 декабря 2021 года.

Жители республики смогут проголосовать за те населенные пункты, где, по их мнению, отсутствует полностью и необходим мобильный доступ в интернет.

Если у гражданина нет возможности проголосовать на портале, можно направить письмо в Минцифры России по почте, которое должно содержать ФИО, адрес постоянной регистрации голосующего и населенный пункт, за который отдается голос.