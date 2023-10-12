Татарстанцы могут проголосовать за свой регион на сайте «Россия – страна достижений»

Татарстан сохранил лидирующие позиции в России по поголовью скота и производству молока. За успехи в сельскохозяйственной отрасли республики можно проголосовать на сайте «Россия – страна достижений», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Татарстан является передовым сельскохозяйственным регионом. Проголосовать за республику можно на достижения.рф. Голосование продлится до 30 ноября», – отметили в министерстве.

В отрасли животноводства Татарстан сохраняет лидерство по поголовью скота. Всего в республике насчитывается 915 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 324 тыс. коров, а также 327 тыс. овец и коз, 476 тыс. свиней и 17,7 млн голов птиц.

Несмотря на засушливые погодные условия, аграрии собрали 3,5 млн тонн зерна. Кроме того, ожидается валовой сбор картофеля в объеме 790 тыс. тонн и овощей – 250 тыс. тонн.

С полным списком достижений Татарстана можно ознакомиться на сайте достижения.рф.