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Татарстанцы могут проголосовать за села, в которых необходим интернет
Открылось голосование по выбору населенных пунктов, в которых проведут высокоскоростной мобильный интернет. Оно продлится до 17 ноября включительно, сообщает Минцифры России.
Участие в проекте принимают деревни и села, в которых проживают от 100 до 500 человек. За время реализации программы устранения цифрового неравенства скоростным мобильным интернетом обеспечены порядка 5 тысяч населенных пунктов, причем порядка 4 тысяч — благодаря голосованию. За четыре года в нем приняли участие около 2,5 миллиона человек.
Отдать голос можно двумя способами. Во-первых, специальный сервис открыт на портале «Госуслуги». Кроме того, можно отправить обращение в Минцифры по почте. Подпись под письмом могут оставить сразу несколько человек — каждый из голосов будет учтен. На Москву и Санкт-Петербург программа не распространяется.
Адрес для отправки бумажного письма: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.
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