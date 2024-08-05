Татарстанцы могут проголосовать за села, в которых необходим интернет

Открылось голосование по выбору населенных пунктов, в которых проведут высокоскоростной мобильный интернет. Оно продлится до 17 ноября включительно, сообщает Минцифры России.

Участие в проекте принимают деревни и села, в которых проживают от 100 до 500 человек. За время реализации программы устранения цифрового неравенства скоростным мобильным интернетом обеспечены порядка 5 тысяч населенных пунктов, причем порядка 4 тысяч — благодаря голосованию. За четыре года в нем приняли участие около 2,5 миллиона человек.

Отдать голос можно двумя способами. Во-первых, специальный сервис открыт на портале «Госуслуги». Кроме того, можно отправить обращение в Минцифры по почте. Подпись под письмом могут оставить сразу несколько человек — каждый из голосов будет учтен. На Москву и Санкт-Петербург программа не распространяется.

Адрес для отправки бумажного письма: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.