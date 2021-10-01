Татарстанцы могут проголосовать за лучшие стрит-арты ПФО

В Приволжском федеральном округе стартовало голосование в рамках фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». Поддержать понравившиеся работы можно до 15 октября включительно, сообщает пресс-служба полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе.

Проголосовать за работы участников можно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 с указанием в тоновом режиме индивидуального номера участника от 1 до 14. Татарстан на проекте представляет работа «Сон», находящаяся под 4-м номером.

Однако победитель будет определен по результатам не только народного голосования, но и экспертной оценки — в каждом регионе специалисты оценят работы-конкурсанты с профессиональной точки зрения.

Увидеть арты участников можно на сайте во вкладке «Финалисты». Подать заявку для участия в «ФормART» могли как профессиональные художники, так и любители в возрасте от 16 до 35 лет. Работы принимались по следующим направлениям: «Новые технологии», «Человек и наука», «Мир будущего».