Татарстанцы могут проголосовать за лучшие стихотворения о войне на сайте Музея Победы

Музей Победы запустил онлайн-голосование за лучшие стихи о войне. В конкурсе принимают участие молодые поэты из Татарстана, в том числе 21-летняя Зарина Бикмуллина.

На сайте музея опубликовано более 500 произведений, которые прислали участники со всей страны на IV Всероссийский конкурс «Поэзия Победы».

Проголосовать за понравившиеся произведения можно до 20 июня. Победители онлайн-голосования получат «Приз зрительских симпатий». Победители и призеры будут определены по трем категориям: 11-13, 14-17 и 18-25 лет.

Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, на сайте Музея Победы.