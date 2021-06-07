news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
7 июня 2021  02:20

Татарстанцы могут проголосовать за лучшие стихотворения о войне на сайте Музея Победы

news_top_970_100

Музей Победы запустил онлайн-голосование за лучшие стихи о войне. В конкурсе принимают участие молодые поэты из Татарстана, в том числе 21-летняя Зарина Бикмуллина. 

На сайте музея опубликовано более 500 произведений, которые прислали участники со всей страны на IV Всероссийский конкурс «Поэзия Победы». 

Проголосовать за понравившиеся произведения можно до 20 июня. Победители онлайн-голосования получат «Приз зрительских симпатий». Победители и призеры будут определены по трем категориям: 11-13, 14-17 и 18-25 лет.

Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, на сайте Музея Победы.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное