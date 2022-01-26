Татарстанцы могут присоединиться к творческому конкурсу «Герои великой Победы»
Открылся прием заявок на творческий конкурс «Герои великой Победы — 2022». Стать участником может любой желающий, для этого нет никаких возрастных ограничений, сообщают организаторы.
Участники будут соревноваться в номинациях на лучший рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.
«Отборочный этап продлится до 1 мая. Возрастные ограничения для участников не устанавливаются. Заявки принимаются по почте gvp2017@mail.ru», — говорится в сообщении.
Мероприятие организовано Союзом писателей России и Минобороны. Более подробная информация — на сайте конкурса http://героивеликойпобеды.рф.