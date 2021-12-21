Татарстанцы могут присоединиться к новогодней акции «Согревая сердца»

Татарстанцев приглашают принять участие в новогодней акции «Согревая сердца». Участниками могут стать воспитанники и выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети из замещающих семей и волонтеры общественных организаций республики.

Им надо подготовить новогодние видеопоздравления для пожилых людей, изготовить открытки и поделки, которые будут затем переданы в дома-интернаты для престарелых. «Акция направлена на установление контакта между поколениями. Дети смогут поделиться частичкой своего сердца с теми, кто особенно нуждается во внимании и поддержке», — отмечают организаторы — Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны"».

Акция будет проходить в онлайн-формате до 15 января. Поздравления необходимо размещать с хештегами #Согреваясердца, #СВДД, #Детивсейстраны, #дети-сироты, #Новыйгод, #Пожилыелюди, #Татарстан #Россия.