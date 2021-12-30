Татарстанцы могут приобрести Цифровой логотип Года цифровизации за токены

Токены Года цифровизации в Республике Татарстан можно приобрести на известных мировых НФТ-площадках цифрового искусства ОупенСи и Рерибл. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РТ.

Каждый желающий имеет возможность приобрести уникальный цифровой логотип Года цифровизации. На платформе ОупенСи можно пробрести токены с пронумерованными логотипами «Цифровой Татарстан» от #0001 до #0010, а на платформе Рерибл доступны токены, пронумерованные от #0011 до #0020.

На протяжении 2022 года планируется размещение дополнительных НФТ-токенов Года цифровизации в РТ на известных мировых площадках. Общее количество токенов будет доведено до 2022.

Все деньги, поступившие с продажи логотипов, будут направлены на благотворительность.