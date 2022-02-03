Татарстанцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе семейных видеороликов «Мы»

Татарстанцы могут принять участие во втором Всероссийском конкурсе семейных видеороликов «Мы». Заявки принимаются до 1 марта, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Это проект для семей, которые готовы делиться собственным рецептом счастья и взаимопонимания. Конкурс проводится Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Минпросвещения России», – отметили в министерстве.

Конкурс проходит по нескольким номинациям: «Мы – семья!», «Наши национальные традиции», «Наша малая Родина», «Наши семейные увлечения», «Наши питомцы», «Наш семейный мультик», «Семья и школа».

Чтобы принять участие в состязании, необходимо снять ролик продолжительностью от 30 секунд до пяти минут, загрузить его в любой файлообменник, придумать название и краткое описание, отправить заявку. Авторы лучших видеороликов получат призы.

С более подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Минпросвещения России.