Татарстанцы могут принять участие во всероссийском конкурсе «Начни игру»

Татарстанцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру». Регистрация участников проходи на базе платформы «Россия — страна возможностей», сообщают организаторы.

Новый проект, инициативу проведения которого поддержал Президент РФ Владимир Путин, призван объединить талантливых разработчиков игр, гейм-дизайнеров, программистов. Участие в конкурсе возможно с 14 лет.

Осенью также будет запущен детский трек для участников в возрасте от 8 до 13 лет. Зарегистрироваться и начать свою игру можно по ссылке.

Победители получат партнерские гранты на финансирование разработки и продвижение игровых проектов, созданных во время конкурса, стажировки с возможностью последующего трудоустройства команд и отдельных участников в компании-партнеры и другие ценные призы.