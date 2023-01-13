Татарстанцы могут принять участие во флешмобе #ЭстафетаДобра

Минэкологии РТ приглашает жителей республики принять участие во флешмобе #ЭстафетаДобра. Татарстанцы не только смогут сделать полезное дело, но и получить призы.

«Стать участником просто – совершите доброе дело, которое пойдет на пользу природе, обществу, людям. Это может быть участие в субботнике, посадка леса, благоустройство родников, уборка во дворе, кормушка для птиц и просто то, что сделает приятное окружающим вас людям», – рассказали в ведомстве.

Для участия нужно сделать фото или записать видеоролик, выложить его на своей странице во «ВКонтакте», поставить хэштеги #ЭстафетаДобра #минэкологиирт и передать эстафету другому участнику, отметив его в посте.

Отмечается, что самые интересные ролики и фотографии будут опубликованы в официальных аккаунтах Минэкологии РТ, а авторы, набравшие наибольшее количество лайков, получат призы.