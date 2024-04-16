Татарстанцы могут принять участие в творческом конкурсе «Памяти героев верны!»

Стартовал прием работ на Всероссийский творческий конкурс «Памяти героев верны!», чья цель — сохранить память о героях и событиях СВО, взрастить у подрастающего поколения уважение к участникам СВО и чувство гордости за Родину. Заявочная кампания продлится до 7 июля, сообщил татарстанский филиал Фонда «Защитники Отечества».

Участниками может стать любой желающий: будут определены лучшие работы в возрастных группах 7–13 лет, 14–17, 18–35, 36 лет и старше.

Представлены следующие номинации: «Эссе на темы „Я в сердце бережно храню“ и „Семья героя“», «Рассказ, посвященный событиям специальной военной операции», «Авторское стихотворение/песня/фотография/рисунок/плакат», «Видеоэкскурсия, посвященная участникам и/или событиям специальной военной операции» (спецноминация от общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых»).

Итоги подведут в начале ноября 2024 года. Награждение состоится в декабре. Более подробно о конкурсе можно узнать на официальном сайте проекта memoryfondzo.ru.