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Татарстанцы могут принять участие в премии «За безопасное цифровое детство»
Стартовал прием заявок на премию «За безопасное цифровое детство», направленную на поддержку инициатив, проектов по обеспечению защиты детей в цифровой среде и на повышение цифровой грамотности детей и взрослых. Об этом сообщает ТАСС.
«Принять участие в конкурсе могут взрослые и дети», — сказано в сообщении.
Премия будет присуждаться в трех основных номинациях «Уроки безопасности в Сети», «Лучший юношеский проект», «Взрослые и дети в интернете» и в спецноминации «Цифровая безопасность семьи».
Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко отметил социальную значимость проекта, напомним, что в конце января глава государства Владимир Путин дал старт Году семьи. «Одна из важных задач сегодня — повышение защищенности детей и родителей в интернете, — сказал Кириенко. — Премия Альянса по защите детей в цифровой среде дает возможность каждому гражданину нашей страны из любого региона проявить себя, свои таланты, инициативы».
Заявки принимаются до 5 марта включительно в онлайн-форме. Помимо подачи онлайн-заявки на спецноминацию работы необходимо разместить во «ВКонтакте» или на Rutube с хэштегами #АльянсПоЗащитеДетей, #ПремияАльянса2024, #годсемьи и #ЦифроваяБезопасностьСемьи2024. "
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