Татарстанцы могут принять участие в премии «Россия — страна возможностей»

Жители Татарстана могут принять участие в национальной премии «Россия — страна возможностей», которую организует одноименная президентская платформа.

«Наш Президент, председатель наблюдательного совета платформы „Россия — страна возможностей“ Владимир Путин неоднократно говорил, что главный золотой запас России — это люди, — сказал гендиректор платформы Алексей Комиссаров. — Те, кто создает общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев».

В конкурсе могут участвовать россияне старше 18 лет — это те, кто реализует профессиональный и личностный потенциал, вносит свой вклад в развитие России. Заявки принимаются на сайте премии до 19 января 2024 года.

Победителей определят в нескольких номинациях: «Лидерство», «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование», «Развитие регионов», «Уличная культура и спорт».