Татарстанцы могут принять участие в опросе по программе благоустройства до 10 августа
До 10 августа 2025 года жители и гости Татарстана могут принять участие в специальном опросе, посвященном оценке влияния благоустроенных общественных пространств на повседневную жизнь. Опрос проводится в рамках постпроектного исследования Программы развития общественных пространств республики. Его цель – собрать мнения граждан и оценить градостроительные, экономические, социальные и управленческие эффекты реализованных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.
Участникам предлагают выбрать одно благоустроенное пространство и ответить на 20 вопросов – от восприятия безопасности и комфорта до привычек использования территории. Заполнение анкеты занимает около 10 минут, пройти опрос можно несколько раз, выбирая разные объекты. Опрос по благоустроенным объектам доступен по ссылке.
В исследовании уже приняли участие более 4000 человек. Помимо анкетирования, специалисты Института провели наблюдения, фокус-группы, экспертные интервью и анализ данных от органов исполнительной власти. За ходом исследования можно следить по ссылке.
Для детального изучения выбраны 11 общественных пространств в разных городах и районах Татарстана, среди них:
- Набережная системы озер Кабан, Казань
- Горкинско-Ометьевский лес, Казань
- Сквер по ул. Абсалямова (бульвар «Белые цветы»), Казань
- Чайковое озеро, Казань,
- Экстрим-парк «Урам», Казань
- Площадь Азатлык, Набережные Челны
- Парк «Семья», Нижнекамск
- Улица Ленина, Альметьевск
- Площадь Ленина, Елабуга
- Набережная реки Камы, Лаишево
- Пруд в селе Баландыш, Тюлячинский район
Программа развития общественных пространств Республики Татарстан стартовала в 2015 году. Тогда началась масштабная работа по благоустройству парков и скверов во всех районах республики: начиная с крупных городов, заканчивая небольшими селами и деревнями. К 2024 году по Программе реализовали 422 объекта – сюда входят как обновленные территории, так и абсолютно новые парки и бульвары.
Исследование текущего эффекта программы проводится впервые – не только в республике, но и в масштабах всей страны.
Институт развития городов Татарстана с 2016 года координирует работу по формированию комфортной городской среды в республике.