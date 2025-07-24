Татарстанцы могут принять участие в опросе по программе благоустройства до 10 августа

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До 10 августа 2025 года жители и гости Татарстана могут принять участие в специальном опросе, посвященном оценке влияния благоустроенных общественных пространств на повседневную жизнь. Опрос проводится в рамках постпроектного исследования Программы развития общественных пространств республики. Его цель – собрать мнения граждан и оценить градостроительные, экономические, социальные и управленческие эффекты реализованных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.

Участникам предлагают выбрать одно благоустроенное пространство и ответить на 20 вопросов – от восприятия безопасности и комфорта до привычек использования территории. Заполнение анкеты занимает около 10 минут, пройти опрос можно несколько раз, выбирая разные объекты. Опрос по благоустроенным объектам доступен по ссылке.

В исследовании уже приняли участие более 4000 человек. Помимо анкетирования, специалисты Института провели наблюдения, фокус-группы, экспертные интервью и анализ данных от органов исполнительной власти. За ходом исследования можно следить по ссылке.

Для детального изучения выбраны 11 общественных пространств в разных городах и районах Татарстана, среди них:

Набережная системы озер Кабан, Казань

Горкинско-Ометьевский лес, Казань

Сквер по ул. Абсалямова (бульвар «Белые цветы»), Казань

Чайковое озеро, Казань,

Экстрим-парк «Урам», Казань

Площадь Азатлык, Набережные Челны

Парк «Семья», Нижнекамск

Улица Ленина, Альметьевск

Площадь Ленина, Елабуга

Набережная реки Камы, Лаишево

Пруд в селе Баландыш, Тюлячинский район

Программа развития общественных пространств Республики Татарстан стартовала в 2015 году. Тогда началась масштабная работа по благоустройству парков и скверов во всех районах республики: начиная с крупных городов, заканчивая небольшими селами и деревнями. К 2024 году по Программе реализовали 422 объекта – сюда входят как обновленные территории, так и абсолютно новые парки и бульвары.

Исследование текущего эффекта программы проводится впервые – не только в республике, но и в масштабах всей страны.

Институт развития городов Татарстана с 2016 года координирует работу по формированию комфортной городской среды в республике.