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Наука и образование
5 апреля 2022  20:56

Татарстанцы могут принять участие в онлайн-марафоне для родителей по развитию речи детей

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Жители Татарстана могут принять участие в онлайн-марафоне для родителей по развитию речи детей в возрасте от трех до семи лет. Мероприятие пройдет 11, 12 и 14 апреля в формате вебинаров, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«С ранних лет родители стараются пополнять словарный запас малышей, но чаще всего это происходит стихийно. Марафон поможет родителям сформировать правильную базу для речевого развития дошкольников, а также самостоятельно определять уровень речевого развития своего ребенка», — отметили в министерстве.

Ведущей вебинаров выступит их автор — главный научный сотрудник Института воспитания Российской академии образования, академик Международной академии наук педагогического образования Оксана Ушакова.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на официальном канале марафона.

#марафон
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