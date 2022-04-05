Татарстанцы могут принять участие в онлайн-марафоне для родителей по развитию речи детей

Жители Татарстана могут принять участие в онлайн-марафоне для родителей по развитию речи детей в возрасте от трех до семи лет. Мероприятие пройдет 11, 12 и 14 апреля в формате вебинаров, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«С ранних лет родители стараются пополнять словарный запас малышей, но чаще всего это происходит стихийно. Марафон поможет родителям сформировать правильную базу для речевого развития дошкольников, а также самостоятельно определять уровень речевого развития своего ребенка», — отметили в министерстве.

Ведущей вебинаров выступит их автор — главный научный сотрудник Института воспитания Российской академии образования, академик Международной академии наук педагогического образования Оксана Ушакова.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на официальном канале марафона.