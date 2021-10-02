Татарстанцы могут принять участие в международном соревновании AI Journey Contest

Стартовала регистрация на международное онлайн-конкурс AI Journey Contest с призовым фондом более 8 млн рублей. Соревнование по искусственному интеллекту проводится совместно с ведущими технологическими компаниями с 2016 года, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Участникам, а они должны быть старше 18 лет, предложат решить уникальную задачу из различных областей ИИ. Сделать это, предварительно зарегистрировавшись, следует до 31 октября 2021 года. Соревнование по анализу данных и AI объединяет разработчиков и специалистов в области ИИ по всему миру. В нем принимают участие около 2 тыс. человек из более чем 70 стран.

Победители разделят призовой фонд, превышающий 8 млн рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в ноябре на конференции AI Journey 2021 в рамках научного дня в Москве, одного из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России.

AI Journey Contest впервые пройдет на платформе DSWorks, которая работает на базе самого мощного суперкомпьютера в России «Кристофари».