Татарстанцы могут принять участие в международной премии «Филантроп»

Татарстанцев приглашают поучаствовать в международной премии «Филантроп». Участниками конкурса могут стать люди с ограниченными возможностями здоровья, отличившиеся в области культуры и искусства, сообщают организаторы.

Заявочная кампания продлится до конца 2022 года, подать заявку можно по трем основным направлениям: литературное творчество, исполнительское и изобразительное искусство. Кроме того, есть специальные премии — «За оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям» и «Филантропу и меценату».

Чтобы поучаствовать, нужно заполнить заявку на официальном сайте премии.

Церемония награждения состоится 17 августа 2023 года в Москве — в рамках празднования 35-летия Всероссийского общества инвалидов.

«Филантроп» проводится один раз в два года — всего с 2000-го в ней приняли участие более 10 тыс. людей с инвалидностью из 36 стран и всех регионов России. В 2020 году татарстанец Алексей Едранов был удостоен премии в номинации «Исполнительское искусство».