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Наука и образование
7 февраля 2022  20:50

Татарстанцы могут принять участие в марафоне о науке будущего «Знание»

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В День российской науки, 8 февраля, татарстанцев приглашают присоединиться к марафону о науке будущего «Знание», сообщают организаторы.

Будут впервые задействованы мультимедийные студии-лектории Российского общества «Знание» сразу в пяти городах, включая столицу республики.

Гостей ждет насыщенное лекциями, дискуссиями, презентациями и фильмами увлекательное путешествие в мир науки. Трансляции марафона для всех желающих будут доступны как на сайте общества, так и в региональных сообществах во «ВКонтакте».

К участию в марафоне приглашены лауреаты премий Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, победители конкурсов «Российского научного фонда» и участники встречи главы государства с молодыми учеными в рамках Конгресса молодых ученых – 2021.

Во время Послания Федеральному собранию в апреле 2021 года Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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