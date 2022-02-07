Татарстанцы могут принять участие в марафоне о науке будущего «Знание»

В День российской науки, 8 февраля, татарстанцев приглашают присоединиться к марафону о науке будущего «Знание», сообщают организаторы.

Будут впервые задействованы мультимедийные студии-лектории Российского общества «Знание» сразу в пяти городах, включая столицу республики.

Гостей ждет насыщенное лекциями, дискуссиями, презентациями и фильмами увлекательное путешествие в мир науки. Трансляции марафона для всех желающих будут доступны как на сайте общества, так и в региональных сообществах во «ВКонтакте».

К участию в марафоне приглашены лауреаты премий Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, победители конкурсов «Российского научного фонда» и участники встречи главы государства с молодыми учеными в рамках Конгресса молодых ученых – 2021.

Во время Послания Федеральному собранию в апреле 2021 года Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.