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Татарстанцы могут принять участие в конкурсе «Хлеб — всему голова»
Татарстанцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе агитационных плакатов «Хлеб — всему голова». Заявки на участие принимаются до 28 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Участниками конкурса могут стать граждане России в категориях „Начальная школа“, „Средняя школа“, „Старшая школа“ и „Взрослые“. Для участия необходимо подать заявку на регистрацию, заполнив анкету, и прикрепить авторский плакат по бережному отношению к хлебу», — отметили в министерстве.
Конкурс проводит общественная организация «Российский союз пекарей». Его цель — формирование бережного отношения к хлебу и повышение авторитета профессий, связанных с хлебопечением и сельским хозяйством.
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