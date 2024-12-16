Татарстанцы могут принять участие в конкурсе «Хлеб — всему голова»

Татарстанцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе агитационных плакатов «Хлеб — всему голова». Заявки на участие принимаются до 28 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Участниками конкурса могут стать граждане России в категориях „Начальная школа“, „Средняя школа“, „Старшая школа“ и „Взрослые“. Для участия необходимо подать заявку на регистрацию, заполнив анкету, и прикрепить авторский плакат по бережному отношению к хлебу», — отметили в министерстве.

Конкурс проводит общественная организация «Российский союз пекарей». Его цель — формирование бережного отношения к хлебу и повышение авторитета профессий, связанных с хлебопечением и сельским хозяйством.