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Татарский мир
5 февраля 2023  03:16

Татарстанцы могут принять участие в конкурсе начинающих писателей «Таян Аллаһка»

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Духовное управление мусульман РТ объявило о конкурсе «Таян Аллаһка», направленном на выявление молодых творческих талантов среди татар, проживающих в России, и развитие их литературной деятельности.

Участниками могут стать россияне в возрасте от 10 до 60 лет. Главное условие участия – конкурсанты не должны профессионально заниматься писательской или журналистской деятельностью. 

Конкурс проходит в три этапа: с 1 февраля по 31 июля 2023 года принимаются работы, отбор победителей и призеров – август 2023 года, награждение состоится в сентябре. Отмечается, что лучшие работы будут определены в трех номинациях: поэзия, художественная литература и публицистика.

Свои работы на татарском участники должны прислать на электронную почту tatarkonkurs@mail.ru. 

 

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