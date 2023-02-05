Татарстанцы могут принять участие в конкурсе начинающих писателей «Таян Аллаһка»

Духовное управление мусульман РТ объявило о конкурсе «Таян Аллаһка», направленном на выявление молодых творческих талантов среди татар, проживающих в России, и развитие их литературной деятельности.

Участниками могут стать россияне в возрасте от 10 до 60 лет. Главное условие участия – конкурсанты не должны профессионально заниматься писательской или журналистской деятельностью.

Конкурс проходит в три этапа: с 1 февраля по 31 июля 2023 года принимаются работы, отбор победителей и призеров – август 2023 года, награждение состоится в сентябре. Отмечается, что лучшие работы будут определены в трех номинациях: поэзия, художественная литература и публицистика.

Свои работы на татарском участники должны прислать на электронную почту tatarkonkurs@mail.ru.