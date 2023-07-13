Татарстанцы могут принять участие в инклюзивном форуме «Территория ритма»

Жители Татарстана могут принять участие в Международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория ритма», который пройдет в Нижегородской области со 2 по 5 сентября.

Программа текущего года включает ряд мероприятий, направленных на создание социального предпринимательского проекта. Участников ждут мастер-классы, выступления известных бизнес-тренеров.

Жителей Татарстана от 18 лет и старше, в том числе с инвалидностью, приглашают к участию в форуме. Приглашаются те, у кого есть идея для создания социального бизнеса, либо желание разработать проект и стать лидерами социальных изменений.

Отбор претендентов проходит на конкурсной основе, сообщают организаторы. Заполнить и подать заявку на участие можно до 10 августа 2023 года на официальном сайте форума территорияритма.рф.

Проект реализуется с 2017 года. Форум развивает инклюзивную образовательную среду и создает условия для вовлечения в экономику активных молодых людей, в том числе с инвалидностью.