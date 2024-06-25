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Татарстанцы могут принять участие в голосовании за макет патриотического граффити
Жители Татарстана могут отдать свой голос за граффити «Героев Нашего Времени». Макет, который наберет больше всего голосов, будет размещен на фасаде одного из жилых домов Казани.
Создание патриотического граффити — одна из составляющих ежегодной Республиканской Премии «Герои Нашего Времени». Ее цель — привлечь внимание общества к людям, которые совершают храбрые поступки в повседневной жизни.
Проголосовать можно до 30 июня. Принять участие в голосовании можно по ссылке.
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