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Общество 25 июня 2024 19:31

Татарстанцы могут принять участие в голосовании за макет патриотического граффити

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Жители Татарстана могут отдать свой голос за граффити «Героев Нашего Времени». Макет, который наберет больше всего голосов, будет размещен на фасаде одного из жилых домов Казани.

Создание патриотического граффити — одна из составляющих ежегодной Республиканской Премии «Герои Нашего Времени». Ее цель — привлечь внимание общества к людям, которые совершают храбрые поступки в повседневной жизни.

Проголосовать можно до 30 июня. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

#голосование
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