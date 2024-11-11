Татарстанцы могут принять участие в форуме о развитии системы квалификаций

26-27 ноября в Санкт-Петербурге состоится юбилейный X Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России». Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате на площадке форума-выставки «Российский промышленник», сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Участники события обсудят государственные инициативы, направленные на развитие системы квалификаций, подготовки кадров и повышение эффективности рынка труда.

Организуют форум Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, федеральный Минтруд и Национальное агентство развития.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Участие могут принять представители органов государственной власти, регионов, объединений работодателей, компании и многие другие.