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Экономика 11 ноября 2024 10:04

Татарстанцы могут принять участие в форуме о развитии системы квалификаций

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26-27 ноября в Санкт-Петербурге состоится юбилейный X Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России». Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате на площадке форума-выставки «Российский промышленник», сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Участники события обсудят государственные инициативы, направленные на развитие системы квалификаций, подготовки кадров и повышение эффективности рынка труда.

Организуют форум Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, федеральный Минтруд и Национальное агентство развития.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Участие могут принять представители органов государственной власти, регионов, объединений работодателей, компании и многие другие.

#повышение квалификации #минтруд рт
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