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Татарстанцы могут принять участие в «Атомном диктанте»
Жителей Татарстана приглашают принять участие в международном просветительском проекте «Атомный диктант», который стартует 1 сентября. Организатором выступает Союз организаций атомной отрасли «Атомные города» при поддержке Госкорпорации «Росатом».
Просветительский проект ориентирован на популяризацию атомной отрасли и формирование образа доступных естественно-научных знаний, рассказывает о достижениях отрасли, которые сыграли ключевую роль в развитии технологического суверенитета России.
Диктант включает 30 вопросов разной степени сложности — текстового, аудио- и видеоформата. Проект продлится с 1 по 14 сентября в онлайн-формате.
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