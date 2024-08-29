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Общество 29 августа 2024 16:00

Татарстанцы могут принять участие в «Атомном диктанте»

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Жителей Татарстана приглашают принять участие в международном просветительском проекте «Атомный диктант», который стартует 1 сентября. Организатором выступает Союз организаций атомной отрасли «Атомные города» при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Просветительский проект ориентирован на популяризацию атомной отрасли и формирование образа доступных естественно-научных знаний, рассказывает о достижениях отрасли, которые сыграли ключевую роль в развитии технологического суверенитета России.

Диктант включает 30 вопросов разной степени сложности — текстового, аудио- и видеоформата. Проект продлится с 1 по 14 сентября в онлайн-формате.

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