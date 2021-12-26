Татарстанцы могут поучаствовать во Всероссийском песенном флешмобе «Синий платочек» в честь 125-летия со дня рождения легендарного советского полководца Георгия Жукова. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

«Флешмоб приурочен к 125-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова. Песня «Синий платочек» была особенно любима прославленным полководцем, она вошла в альбом «Прощание славянки. Любимые песни маршала Жукова», — говорится в сообщении.

Для участия нужно загрузить короткие видеоролики через специальную форму до 28 декабря и выложить в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с хештегами #СинийПлаточекФлешмоб #МузейПобеды #МаршалЖуков. Видео должно длиться не более 60 секунд.

Лучшие ролики выберут интернет-пользователи с помощью онлайн-голосования, которое пройдет с 1 по 12 января 2022 года. Авторы смогут принять участие в бесплатной zoom-экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа», а самые запоминающиеся записи войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях Музея Победы в старый Новый год.