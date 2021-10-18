Татарстанцы могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе на лучшего медиаволонтера

Татарстанцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшего медиаволонтера в сфере культуры «Узнай Россию. Лучший медиаволонтер», который объявила Общественная палата РФ.

Всего можно принять участие в четырех номинация. Так, участники первой должны будут представить видеоэкскурсии – яркий и увлекательный и достоверный рассказ об объекте культуры, культурном событии, природном объекте или выдающемся земляке. Продолжительность – не менее одной и не более 15 минут.

Вторая номинация — для авторских туристических маршрутов и концепций продвижения достопримечательностей и брендов.

В третьей могут поучаствовать авторы газетных и интернет-публикаций, радио- и телерепортажей, энциклопедических статей и тех, кто использует для продвижения достопримечательностей картографические ресурсы.

Четвертая категория называется «Видеоконтент и презентации авторских туристических маршрутов на официальных языках ООН». Организаторы будут принимать творческие работы о достопримечательностях регионов России — видеоролики, авторские туристические маршруты и публикации в СМИ и электронных ресурсах — на английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском языках.

Конкурсные работы принимаются до 30 декабря 2021 года. Кроме того, регион, жители которого предоставят наибольшее количество работ, будет удостоен памятного знака «Регион — лидер медиаволонтерства в сфере культуры».

Более подробно о конкурсе можно узнать по ссылке.