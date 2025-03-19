Татарстанцы могут поучаствовать во всероссийской акции «Музыка на все времена»

С 25 марта по 15 апреля 2025 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Музыка на все времена», приуроченная к 185-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации.

Творческое наследие П. И. Чайковского – это вершина мировой музыкальной культуры. Его балеты, симфонии и оперы стали символами классического искусства и завоевали сердца миллионов.

Знакомство детей с его произведениями расширяет кругозор, обогащает духовный мир и воспитывает уважение к культурному наследию России.

Школьники смогут поучаствовать в творческом конкурсе, проявляя свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях. Для участия нужно подготовить работу в одной или нескольких номинациях: «Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография» и «Изобразительное творчество», а также подать заявку.

Экспертная комиссия из известных деятелей культуры выберет 100 лучших работ-победителей.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.