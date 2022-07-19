Татарстанцы могут поучаствовать в программе «Арктический вызов»

Татарстанцев приглашают принять участие в федеральной программе «Арктический вызов», прием заявок ведется по девяти направлениям. Об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив.

В пресс-службе отметили, что программа направлена на привлечение высококвалифицированных специалистов и руководителей из всех российских регионов на руководящие вакансии в правительствах и на ведущих предприятиях девяти регионов Арктики — это Мурманская и Архангельская области, Карелия, Коми, Якутия, Красноярский край, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Заявку можно подать до 20 августа на сайте арктический-вызов.рф по следующим направлениям: «Градостроительство и ЖКХ», «СМИ и информационные технологии», «Экономика и управление», «Медицина и здравоохранение», «Образование и культура», «Природопользование и экология», «Туризм и спорт», «Энергетика и промышленность» и «Социальная сфера».

Участники программы должны пройти онлайн-отбор, групповой очный отбор и индивидуальные собеседования с потенциальными работодателями. Трудоустройство прошедших все три этапа отбора участников планируется завершить до конца 2022 года.