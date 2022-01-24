Татарстанцы могут поучаствовать в профконкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»

Татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийском профконкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет», организованном АНО «Россия — страна возможностей».

Цель — поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте команде из пяти специалистов одного муниципального образования. В команду должны войти руководитель или замруководителя, специалист муниципального органа управления образованием, руководитель структурного подразделения, два руководителя (замруководителя) образовательной организации. Заявочная кампания продлится до конца февраля.

Всего конкурс состоит из пяти этапов. Участникам предстоит пройти дистанционные тестирование и образовательную программу, очные полуфиналы и финал (в сентябре 2022 года). Победители войдут в кадровый резерв управленцев.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских» указов Президента Владимира Путина и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».