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Татарстанцы могут поучаствовать в конкурсе «Непокоренный Курск»
Жителей РТ приглашают принять участие в конкурсе на создание главной песни для проекта «Народная история «Непокоренный Курск». Конкурс на создание главной песни для театрально-документального проекта «Народная история «Непокоренный Курск» проводится правительством Курской области и АНО «Центр креативных индустрий «Новый город».
Основные темы, которые заложены в проекте «Народная история «Непокоренный Курск», связаны с историей Великой Отечественной войны, Курской битвы, а также вторжением ВСУ в августе 2024 года на курскую землю; тема мужества и стойкости русского человека в трудные времена; тема любви, которая помогает преодолеть любые трудности. Литературной основой спектакля стал роман Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом» о Курской битве и свидетельства современников о событиях августа 2024 года.
К участию приглашаются как профессиональные композиторы и музыканты, так и любители.
Критерии по финальной форме и содержанию:
• песня должна быть оригинальной, допускается, если песня была создана ранее, но не использовалась в других театральных проектах;
• длительность композиции – до 4 минут;
• текст должен быть на русском языке;
• допускаются разные музыкальные стили и жанры, но создатели отдают предпочтения балладе или гимну (из-за соединения эпического, лирического и драматического начал).
Песню и согласие на обработку персональных данных следует направить до 15 декабря 2024 года на электронную почту nepokorennyikursk@yandex.ru.
Все работы будут прослушаны совместно с участниками и организаторами проекта. Лучшие разместят в социальных сетях для народного голосования. Песня-победитель будет использована в документально-театральном проекте «Народная История «Непокоренный Курск», будет создан видеоклип и оказано содействие в продвижении данной композиции на ресурсах главных информационных партнеров проекта.
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