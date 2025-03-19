Татарстанцы могут поучаствовать в конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

«Лидеры строительной отрасли» – это открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организациях строительной сферы на руководящих позициях.

Кто может участвовать?

Конкурс открыт для граждан РФ в возрасте от 25 лет с опытом управленческой работы, а также с наличием реализованных строительных проектов. Участие в конкурсе является бесплатным для всех желающих.

Этапы конкурса:

Регистрация: с 27 февраля по 1 июня 2025 года. Участники должны зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и заполнить анкету, включая вопросы по региональным трекам (по желанию).

Дистанционный этап: с 15 мая по 15 июня 2025 года. Участники пройдут онлайн-тестирование и запишут видеоинтервью о целях участия в конкурсе.

Дистанционный полуфинал: с 20 июня по 15 июля 2025 года. 150 лучших участников примут участие в образовательных программах и социально-экономических играх, где смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки. Также каждый участник разработает проект по развитию строительной отрасли.

Очный финал: с 7 по 10 августа 2025 года. Экспертное жюри определит 30 победителей, которые смогут презентовать свои проекты и участвовать в семинарах от наставников.

Успешное участие в конкурсе дает множество возможностей. Так, участники получат возможность занять управленческую позицию в федеральных и региональных министерствах и войти в состав общественных и экспертных советов. Помимо этого, конкурс предлагает дальнейшие стажировки в ведущих компаниях отрасли и министерствах. Выдаются сертификаты на обучение и повышение квалификации, а также – рекомендательные письма для органов власти и компаний-партнеров.

В 2024 году в конкурсе приняли участие представители 73 регионов Российской Федерации.